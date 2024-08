Fahrradunfälle Immer mehr Verletzte bei E-Bike-Unfällen

In den ersten fünf Monaten 2024 gab es 186 Verletzte, einer von ihnen erlitt tödliche Verletzungen, 42 Menschen wurden schwer verletzt. Im Vergleichszeitraum vier Jahre zuvor waren es insgesamt 110 Verletzte gewesen. Auch in diesem Sommer meldeten die Polizeistationen in Rheinland-Pfalz etliche Unfälle mit E-Bikes. So entdeckten in Kaiserslautern Passanten einen gestürzten Radfahrer leblos unter seinem E-Bike. Im Landkreis Altenkirchen stürzte im Juli ein 72-jähriger Radfahrer auf einer abschüssigen Straße und verletzte sich schwer.