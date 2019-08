Trier In der Region Trier fehlen nicht nur Busfahrer. Auch Lokführer werden verzweifelt gesucht. Die Folge: Immer öfter kommt es zu Zugausfällen.

Immer öfter kommt es zu Zugausfällen, weil Lokführer fehlen. Davor warnt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Rheinland-Pfalz. Das bekämen auch die Bahnfahrer in der Region zu spüren, sagt Lars Kreer, EVG-Landesvorsitzender. Fast alle in Rheinland-Pfalz fahrenden Bahnunternehmen suchen händeringend nach Lokführern. Allein die Deutsche Bahn sucht im Internet über 700 Lokführer. Allerdings setzt sie dabei auf Quereinsteiger. So geht aus einer Internetstellenazeige des Unternehmens hervor, dass es Bewerber für den Standort Trier für kommendes Jahr sucht. Diesen wird angeboten, sie in einer neunmonatigen Ausbildung zum Lokführer auszubilden. Gesucht werden demnach Kandidaten ab 20 Jahre mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. „idealerweise im gewerblich-technischen Bereich (als Elektriker, Mechatroniker, Schlosser o.ä.)“ wie es in der Ausschreibung heißt. Bei der Gewerkschaft kritisiert man diese Schmalspurausbildung. Eine umfassende Lokführerausbildung dauere normalerweise drei Jahre.