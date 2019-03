später lesen Immer Sommerzeit? Ampel will gleiche Regelung wie Nachbarn Teilen

Immer Sommer- oder immer Winterzeit? Bei dieser Entscheidung kommt es auf nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ampel-Regierung auf eine einheitliche Regelung mit den Nachbarländern an. „Andernfalls könnte dies erhebliche Auswirkungen im Alltag haben“, heißt es in einer Antwort des Wirtschaftsministeriums in Mainz auf eine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels. dpa