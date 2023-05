Droht Wertverlust bei älteren Häusern? So wirken sich Heizungsgesetz und Sanierungspflicht auf den Immobilienmarkt in der Region aus

Der Andrang bei der Handwerkermesse Öko am Wochenende im Trierer Messepark zeigt: Der Informationsbedarf in Sachen Bauen und Sanierung ist groß. Gefragt waren vor allem Heizungsbauer, Energieberater und Bausanierung. Viele Hausbesitzer sind wegen des faktischen Verbots neuer Öl- und Gasheizungen, das ab nächsten Jahr gelten soll, verunsichert. Auch die von der EU geplante Sanierungspflicht für ältere Häuser sorgt für Verunsicherung. Die Heizungspläne der Bundesregierung treiben Eigentümern von Immobilien mit Sanierungsbedarf die Sorgenfalten auf die Stirn – und verunsichern zugleich potenzielle Käufer. Eigentümer haben Sorge vor Wertverlust, Käufer vor teuren Investitionen in ältere Immobilien.