Wohnen Immobilienpreise sinken in Rheinland-Pfalz

Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen sind in Rheinland-Pfalz spürbar gesunken. Es habe in den vergangenen zwölf Monaten flächendeckend einen Rückgang um bis zu zehn Prozent gegeben, teilte der Vize-Vorsitzende des Immobilienverbands Deutschland für die Region West, Andreas Schnellting, am Donnerstag in Mainz mit. Die deutlichsten Rückgänge seien dabei in Koblenz und Worms zu beobachten. Die Wohnungsmieten seien dagegen im ganzen Land moderat nach oben gegangen.