Pandemie : Impflotsen im ersten Quartal rund 380 Mal im Einsatz

Mainz Impflotsen versuchen in Rheinland-Pfalz seit einigen Monaten im direkten Gespräch mit Menschen, die Impfquote gegen das Coronavirus zu steigern. Im ersten Quartal dieses Jahres habe es rund 380 Einsätze von Impflotsen mit ganz unterschiedlicher Reichweite gegeben, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin der Landeszentrale für Gesundheitsförderung, Susanne Herbel-Hilgert, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Derzeit seien 37 Impflotsen in fünf Kommunen und Kreisen unterwegs: In den Städten Ludwigshafen, Mainz und Koblenz sowie in den Landkreisen Neuwied und Mayen-Koblenz. „Mittlerweile wurde allen Kommunen die Etablierung des Projekts angeboten und wir stehen mit vielen im Gespräch“, berichtete Herbel-Hilgert. An einem Standort sei auch eine digitale „Piekssprechstunde“ eingerichtet worden: „Eine Beratung, die auf persönlichen Netzwerken der Impflotsen basiert und sehr gut angenommen wird.“