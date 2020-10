Impfungen eventuell auf Testgelände in Saarbrücken möglich

Eine Impfung wird vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/zb/dpa/Illustration

Saarbrücken Im Saarland könnten Corona-Impfungen möglicherweise zentral im Testzentrum am ehemaligen Messegelände in Saarbrücken durchgeführt werden. Derzeit werde geprüft, ob das Testzentrum infrage komme, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Das Ministerium reagierte damit auf einen Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Spahn hatte Donnerstag in Berlin gesagt, er glaube, Impfungen müssten in wenigen großen Zentren, etwa Messehallen, starten, sobald es sichere Impfstoffe gebe.