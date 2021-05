Impfungen in Prio-Gruppe 1 und 2 noch nicht abgeschlossen

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Mainz Die Corona-Schutzimpfungen für die Menschen in Rheinland-Pfalz in den Prio-Gruppen 1 und 2 sind noch immer nicht abgeschlossen. „Allein in den vergangenen zwei Wochen haben sich 140 000 Menschen dieser Gruppen registriert“, sagte die scheidende Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Derzeit seien noch fast 1400 Menschen aus Gruppe 1 und etwa 134 000 aus Gruppe 2 im Wartepool der Impfzentren.

„In Rheinland-Pfalz halten wir uns weiterhin an die von der Bundesimpfverordnung vorgegebene Priorisierung“, betonte die Ministerin. „Die Impfungen der Prio-Gruppe 2 finden grundsätzlich vor den Impfungen der Prio-Gruppe 3 statt.“

Zur 1. Gruppe mit höchster Priorität gehören vor allem Menschen über 80 Jahren und Beschäftigte aus Gesundheitsberufen. In die 2. Gruppe mit hoher Priorität fallen 70- bis 79-Jährige, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen sowie Erzieherinnen, Grundschullehrer und Polizisten.