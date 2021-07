Impfzentren im Saarland schließen Ende September

Saarbrücken Die drei saarländischen Impfzentren in Saarlouis, Neunkirchen und Saarbrücken stellen zum 30. September ihre Arbeit ein. Dies habe der Ministerrat beschlossen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Zwei der Zentren, Saarlouis und Neunkirchen, würden in einem Stand-by-Betrieb bleiben, so dass sie kurzfristig wieder hochgefahren werden könnten, erklärte Ministerin Monika Bachmann (CDU). Auch sechs mobile Impfteams sollen einsatzbereit bleiben. In den nächsten Wochen und Monaten setze man verstärkt auf mobiles Impfen in den Gemeinden, erklärte Bachmann - und rief die Bürger zur Impfung auf.