Auf dem Gelände der Karlsberg Brauerei in Homburg ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Implosion gekommen. Anschließend trat das giftige Gas Ammoniak aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Ein Silo sei zeitnah abgeschaltet worden. dpa