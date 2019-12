In den Gegenverkehr gefahren: Vier Verletzte in Rheinhessen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht fährt eine Straße entlang. Foto: Katharina Redanz/dpa.

Sulzheim Bei einem schweren Autounfall nahe Sulzheim in Rheinhessen sind vier Menschen verletzt worden. Ein 38-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht, wie die Polizei mitteilte.

