Umwelt : Kein Scherz: In der Region Trier gibt’s bald Strom von der Müllkippe

In Rheinland-Pfalz werden immer mehr Photovoltaik-Anlagen errichtet. Nun sollen in der Region Trier auch Mülldeponien zu Solarparks werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Die Region Trier setzt auf regenerative Energien. Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen werden kontinuierlich ausgebaut. Demnächst sollen sogar regionale Deponien zur Energiegewinnung genutzt werden. Wie geht das?

Strom von der Müllkippe – in der Region Trier soll das schon bald Realität werden. Der regionale Abfallzweckverband ART will auf bis zu fünf Deponiestandorten großflächige Photovoltaik-Anlagen installieren. Entsprechende Pläne wurden unlängst in einer ART-Sitzung vorgestellt.

Wird das Vorhaben umgesetzt, könnte damit ausreichend Energie erzeugt werden, um sämtliche Haushalte von Bitburg und Daun mit Strom zu versorgen. „Eigentlich gibt’s doch nichts Schöneres, als regenerative Energie auf Mülldeponien zu gewinnen“, lobte ART-Verbandsvorsteher Gregor Eibes (CDU) das ehrgeizige Projekt.

Strom von der Müllkippe: Hier sollen die Photovoltaik-Anlagen stehen

Nach den aktuellen Planungen sollen die Photovoltaik-Anlagen an den Standorten Mertesdorf, Kell am See (beide Kreis Trier-Saarburg), Sehlem (Kreis Bernkastel-Wittlich), Rittersdorf und wahrscheinlich auch Plütscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) errichtet werden. Die Deponien dort seien am besten von allen elf untersuchten Standorten in der Region geeignet, um dort großflächige Anlagen zu errichten, sagte eine Expertin der mit der Untersuchung beauftragten Firma in der ART-Sitzung. Nach den Berechnungen könnten die fünf Anlagen jährlich rund 36 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen – ausreichend Energie, um damit über 10.000 Haushalte zu versorgen.

Ob alle oder nur einzelne Projekte umgesetzt werden, soll in der nächsten ART-Sitzung entschieden werden. Die gesamten Investitionskosten dürften bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Die Leistung von Solaranlagen auf Ackerland, Wiesen oder anderen Freiflächen hat sich in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr vervierfacht. „Wir lockern gerade die Bremsen, um dem Ausbau von erneuerbaren Energien eine neue Dynamik zu verleihen“, kündigte unlängst Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) an. Die Änderung der sogenannten Freiflächenverordnung bringe zusätzlichen Schwung für den Zuwachs an Solaranlagen auf Acker- und Grünflächen.

So viele Photovoltaik-Anlagen gibt es in Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung will die Leistung der Stromerzeugung aus Windenergie und Solarkraft um jährlich 500 Megawatt ausbauen. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres wurden nach Angaben des Klimaschutzministeriums 8847 Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen oder Dächern neu installiert, mit einer Kapazität von 171 Megawatt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es insgesamt 13.633 Anlagen mit 266 Megawatt.

Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Energieagentur gab es Anfang 2021 rund 120.000 Photovoltaik-Anlagen in Rheinland-Pfalz. Der damit erzeugte Strom kann den Stromverbrauch von mehr als einer halben Million Haushalte decken. Zudem werden laut Energieagentur dadurch jährlich mehr als 1,1 Millionen Tonnen CO 2- Emissionen vermieden.