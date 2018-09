später lesen In Eifel und Sauerland erster Frost in Bodennähe erwartet FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Meteorologen erwarten für die Nacht auf Mittwoch in der Eifel und im Sauerland den ersten Frost in Bodennähe, aber noch keine glatten Straßen. Dafür seien die Temperaturen im Boden „noch zu hoch“, sagte Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Montag. dpa