Bei einem Verkehrsunfall im Nordsaarland sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Mann hatte am Samstag auf der Autobahn 62 bei Nohfelden-Türkismühle in Richtung Trier auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa