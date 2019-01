später lesen In Häfen 16,3 Millionen Tonnen Güterumschlag in neun Monaten FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

16,3 Millionen Tonnen Fracht hat die Binnenschifffahrt in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 in rheinland-pfälzischen Häfen umgeschlagen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems waren das 8,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. dpa