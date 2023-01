Getränke : Vorsicht, Alkohol! In Irland müssen jetzt Warnhinweise auf Weinflaschen: Was heißt das für die Moselwinzer?

Vorsicht, Alkohol! In Irland müssen jetzt Warnhinweise auf Weinflaschen: Was heißt das für die Moselwinzer?

Trier Auf Zigarettenpackungen wird in der EU schon länger vor Gesundheitsgefahren gewarnt. Jetzt führt Irland als erstes europäisches Land auch Warnhinweise auf alkoholischen Getränken ein. Die Italiener sind empört. Welches Land folgt als nächstes?

Nicht nur viele Winzer sind auf dem Bäumchen: Als erstes Land in der Europäischen Union führt Irland Warnhinweise auf Wein- oder Bierflaschen ein. Alle Einspruchsfristen der EU seien abgelaufen, schreiben mehrere Fachmedien. Irland sei bereits beim 2004 verhängten Rauchverbot in allen Pubs, am Arbeitsplatz und in öffentlichen Gebäuden Vorreiter gewesen, heißt es. Jetzt will das Fünf-Millionen-Einwohner-Land auch vor den Gefahren von Alkoholkonsum warnen. Nach den Plänen der irischen Regierung soll künftig jedes alkoholische Produkt einen Warnhinweis bekommen, wonach Alkohol Krebs verursachen könne. Schwangere sollen besonders gewarnt werden.