Neue Zahlen In Rheinland-Pfalz gab es 2023 so viel rechte Gewalt wie noch nie

In Rheinland-Pfalz hat die Zahl der politisch motivierten Straftaten einen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei so viele Taten wie nie seit Einführung des Meldedienstes für politische Kriminalität im Jahr 2001. Allein im Vergleich zum Vorjahr gab es 2023 eine Steigerung um 20 Prozent auf 2.009 Fälle. Die meisten Straftaten kamen dabei von rechts. Hier gab es sogar einen Anstieg von 68 Prozent auf knapp 1.250 Fälle. Die neuen Zahlen hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz vorgestellt.