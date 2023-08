Neue Zahlen In Rheinland-Pfalz sind immer mehr Frauen Opfer von Gewalttaten

Die AfD fordert als Ergebnis aus ihren Anfragen ein härteres Durchgreifen. „Bei häuslicher Gewalt bedarf es dringend präventiver Maßnahmen. Hierbei ist die strikte Durchsetzung von Platzverweisen unabdingbar, um Opfer zu schützen und Täter zur Verantwortung zu ziehen“, sagte AfD-Chef Jan Bollinger unserer Zeitung. „Wir brauchen auch mehr Frauenhäuser“, sagte Bätzing-Lichtenthäler vom Weissen Ring. Diese Einrichtungen, die Frauen vorübergehend Schutz bieten sollen, sind in der Regel belegt. Die Quote in den 18 Frauenhäusern im Land sei in den vergangenen Jahren „durchgehend hoch“ gewesen - zum Teil deutlich über 80 Prozent, erklärt das Familienministerium. Derzeit gibt es lediglich in Trier und Idar-Oberstein noch freie Plätze.