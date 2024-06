Bevölkerung In Rheinland-Pfalz leben rund 4,09 Millionen Menschen

Die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Jahren weniger stark gewachsen als bislang angenommen. Das geht aus den Ergebnissen des Zensus 2022 hervor, die am Dienstag vorgestellt wurden. Demnach lebten zum Stichtag am 15. Mai 2022 rund 4,09 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz, das waren 1,4 Prozent weniger als in der Bevölkerungsfortschreibung bislang erwartet worden war.