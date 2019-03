später lesen In Rheinland-Pfalz wird mehr gearbeitet Teilen

Die Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz haben 2018 mehr gearbeitet als noch im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Zahl der Arbeitsstunden pro Person liege bei 1336 Stunden, das seien sechs Stunden mehr als im Jahr 2017, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. dpa