Ohne Führerschein In Schlangenlinien unterwegs - Flucht vor der Polizei

Am frühen Donnerstagabend war die Polizeiinspektion Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) über einen „verdächtig fahrenden Pkw“ informiert worden, wie es hieß. Der Zeuge gab an, dass auf der L532 in Richtung Limburgerhof ein schwarzer Kleinwagen in starken Schlangenlinien unterwegs sei und der Fahrer sehr rücksichtslos fahre.