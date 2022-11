Trier-Saarburg : In Temmels gefundene Körperteile gehören zu Frauenleiche

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Trier Zwei Wochen nach dem Fund von menschlichen Körperteilen bei Temmels (Kreis Trier-Saarburg) ist die Identität der Person geklärt. Die sterblichen Überreste gehörten zu einer getöteten Frau aus Luxemburg, deren Leiche am 19. September im französischen Mont-Saint-Martin nahe der luxemburgischen Grenze gefunden worden war, teilte die Polizei in Trier am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zuordnung habe eine DNA-Analyse der Gerichtsmedizin in Mainz zweifelsfrei ergeben. Die portugiesische Frau hatte im luxemburgischen Diekirch gelebt.

Die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt werden nach Angaben der Trierer Polizei von luxemburgischen Ermittlern geführt. Ein Zusammenhang zwischen den gefundenen Leichenteilen und der getöteten 40-Jährigen sei früh angenommen worden, teilte die Polizei in Trier weiter mit. Bis zur Klärung der Identität seien aber auch andere Ermittlungsansätze verfolgt worden. Mit den Behörden in Luxemburg habe man von Anfang an in engem Austausch gestanden.

Die Leichenteile waren am 1. November in einem Gebüsch abseits eines Parkplatzes in der Nähe der Gemeinde Temmels gefunden worden. Ein Zeuge hatte den Fund gemacht und die Polizei alarmiert.

© dpa-infocom, dpa:221115-99-530168/3

(dpa)