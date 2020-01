Trier/Koblenz/Bitburg Viele rheinland-pfälzische Städte haben ihre Bestattungsgebühren erhöht. Wie teuer eine Beerdigung wird, hängt in der Region sehr stark davon ab, wo man lebt. Die Unterschiede sind gewaltig.

Auch in Trier kennt man dieses Problem, auf das die Stadt schon vor Jahren reagiert hat: Auf vielen städtischen Friedhöfen wurden Grünflächen angelegt, die leichter zu pflegen sind und zudem als öffentliches Grün nun aus dem städtischen Haushalt finanziert werden – und nicht über die Bestattungsgebühren, die schon jetzt deutlich höher sind als in vielen anderen Gemeinden der Region.

So kostet das Nutzungsrecht für ein Reihengrab in Trier aktuell 1100 Euro, hinzu kommen 620 Euro Bestattungsgebühren und Verwaltungsgebühren. In anderen Städten wie Konz und Bitburg sind die Bestattungsgebühren zwar exakt genauso hoch. Das Reihengrab kostet in Konz allerdings 300 weniger, in Bitburg 280 Euro weniger. In Wittlich zahlt man 678 für die Überlassung eines Reihengrabs, In Morbach nur 400 Euro und in Watzerath (Verbandsgemeinde Prüm) sogar nur 180 Euro. Auch sind die Gebühren für das Ausheben und Schließen eines Grabes vielerorts deutlich niedriger als in der Moselmetropole.

Noch gewaltiger sind die Unterschiede bei den Urnengräbern. So kostet ein Urnenreihengrab in Watzerath nur 100 Euro, in Bitburg 230 Euro, in Morbach 300, in Wittlich 395, in Daun 500 Euro, in Trier 330 (anonym), 950 Euro (normal), oder 1300 Euro (in Gemeinschaftsanlage) und in Konz 1200 (anonym) bis 1800 Euro (in Gemeinschaftsanlage).