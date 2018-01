später lesen In Wohnung gelockt und erpresst: Mehrjährige Haftstrafen FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Weil sie sich am Telefon als Prostituierte ausgaben, einen Mann in eine Wohnung in Mainz lockten und von ihm Geld erpressten, müssen zwei Männer mehrere Jahre hinter Gitter. Das Landgericht Mainz verurteilte die beiden am Mittwoch wegen erpresserischen Menschenraubs und eines besonders schweren Falls der räuberischen Erpressung. Einer der beiden führte eine ähnliche Tat ein zweites Mal aus, weswegen er eine höhere Strafe erhielt. dpa