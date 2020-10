Industrie: Auftragseingänge unter Vorkrisenniveau

Bad Ems Die Erholung der rheinland-pfälzischen Industrie von den Folgen der Corona-Pandemie hat sich im August fortgesetzt. Dennoch lagen die preis-, kalender- und saisonbereinigten Auftragseingänge in vielen Bereichen noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.

Nach Berechnungen auf der Basis vorläufiger Werte lag der bereinigte Auftragseingangsindex im August um ein Prozent über dem Niveau des Vormonats. Das war der vierte Anstieg in Folge. Während die Nachfrage aus dem Inland im August um 0,5 Prozent sank, legte das Ordervolumen aus dem Ausland um zwei Prozent zu.