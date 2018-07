später lesen Industrie in Rheinland-Pfalz mit kräftigem Umsatzplus FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Twittern

Teilen



Die Industrieunternehmen in Rheinland-Pfalz haben in den ersten fünf Monaten um 6,7 Prozent höhere Umsätze erzielt als ein Jahr zuvor. Dabei entfielen 57,8 Prozent der Erlöse von insgesamt 41,7 Milliarden Euro auf Geschäfte im Ausland, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. dpa