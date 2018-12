später lesen Industriebetriebe haben 2017 drei Milliarden Euro investiert Teilen

Die Industriebetriebe in Rheinland-Pfalz haben 2017 insgesamt drei Milliarden Euro investiert - mehr als 2016 und ungefähr soviel wie jeweils in den Jahren 2013 bis 2015. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. dpa