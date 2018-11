später lesen Infekt bei Zentner: Mainz hat vor BVB-Spiel Torwartsorgen Teilen

Ein Magen-Darm-Infekt bei Torhüter Robin Zentner sorgt für Unruhe beim FSV Mainz 05 vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. „Ich bin mir sicher, wir laufen mit einem Torwart in die Arena“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. dpa