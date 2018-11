später lesen Inflation bleibt auf hohem Niveau: Sprit und Heizöl teurer FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Twittern

Teilen



Die Inflation in Rheinland-Pfalz verharrt auf hohem Niveau. Die Teuerungsrate lag im November bei 2,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Das war zwar minimal weniger als im Vormonat Oktober mit 2,6 Prozent, der Wert lag aber weiter über der viel beachteten Marke von 2,0 Prozent. dpa