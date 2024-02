Preise Inflation schwächt sich im Saarland weiter ab

Teurer für die Saarländerinnen und Saarländer ist der Besuch in Restaurants und Gaststätten geworden: Hier mussten 8,7 Prozent mehr bezahlt werden als noch ein Jahr zuvor. Die Preise für Lebensmittel erhöhten sich ferner um 1,4 Prozent. Zu den Preistreibern gehörte Obst (plus 11,7 Prozent) und Zucker, Marmelade, Honig und Süßwaren (plus 11,4 Prozent).