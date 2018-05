später lesen Inflationsrate im Saarland um 1,9 Prozent gestiegen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Für viele Produkte haben Saarländer im Mai tiefer in die Tasche greifen müssen als noch ein Jahr zuvor. Die Inflationsrate stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. dpa