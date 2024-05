Verbraucher Inflationsrate in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen

Teurer wurden hingegen Olivenöl mit einem Plus von 51,9 Prozent und Butter mit einem Plus von 10,9 Prozent. Auch die Preise für kakaohaltige Süßigkeiten stiegen laut Statistikamt an: Riegel und andere Erzeugnisse aus Schokolade waren demnach rund 12,7 Prozent teurer. Die Teuerungsrate ohne schwankungsanfällige Nahrungsmittel und Energie, die sogenannte Kerninflationsrate, stieg im Mai leicht an. Sie lag bei 3,1 Prozent, nach 3 Prozent im April.