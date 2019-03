später lesen Inflationsrate leicht gestiegen: Höhere Energiepreise Teilen

Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht gestiegen. Der Verbraucherpreis-Index liege um 1,2 Prozent über dem Niveau im März 2018, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. dpa