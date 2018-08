später lesen Inflationsrate steigt im August auf zwei Prozent Teilen

Der deutliche Anstieg der Heizöl- und Kraftstoffpreise hat die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz weiter befeuert. Die Inflationsrate lag im August um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. dpa