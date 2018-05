später lesen Inflationsrate steigt im Mai auf zwei Prozent FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Der drastische Anstieg der Heizöl- und Kraftstoffpreise hat die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz in die Höhe schnellen lassen. Die Inflationsrate lag im Mai um 2,0 Prozent über dem Niveau von Mai 2017, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. dpa