später lesen Inflationsrate steigt um 2,5 Prozent FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener

Die Inflationsrate im Saarland ist gestiegen. Sie lag im September um 2,5 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Amt des Saarlandes in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Damit habe sich das allgemeine Verbraucherpreisniveau so stark erhöht wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. dpa