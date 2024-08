Bilderklau im Netz Fake-Profil wirbt für Trump - mit Fotos einer Trierer Influencerin

Eine Journalistin aus den USA zu Besuch in Trier: eine "picture-postcard town" sei die Stadt, ein Postkartenidyll. Doch der Anlass des Besuchs der Reporterin des Nachrichtensenders CNN an der Mosel ist alles andere als erfreulich: Die Journalistin recherchiert wegen eines mehrfachen Identitätsdiebstahls in Sozialen Medien - und eine der Betroffenen ist die Trierer Influencerin und Model Debbie Nederlof.