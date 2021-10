Informationszentrum: 400 Mal Verdacht von Pilz-Vergiftung

Mainz Wer für den heimischen Herd Pilze sammelt, sollte genau wissen, was man sich da in den Korb legt. Jährlich gehen Hunderte Anrufe bei Giftinformationszentren wegen potenzieller Pilzvergiftungen ein. Doch gerade hier ist eine Ursachenbestimmung schwer.

Das für drei Bundesländer zuständige Giftinformationszentrum der Universitätsmedizin in Mainz hat in diesem Jahr bislang mehr als 400 Anfragen wegen möglicher Pilzvergiftungen registriert. Bis Ende vergangener Woche habe es 406 Anfragen gegeben, sagte der Toxikologe und Leiter des Zentrums, Andreas Stürer, der Deutschen Presse-Agentur. In mehr als einem Drittel der Fälle sei empfohlen worden, einen Arzt oder gleich eine Klinik aufzusuchen. „Anhand der Symptome ist eine Pilzvergiftung schwer darzustellen, deshalb sind wir eher großzügig mit dem Rat in ein Krankenhaus zu gehen“, sagte Stürer. Das Giftinformationszentrum in Mainz ist für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig.

Dabei seien die Anrufe wegen potenzieller Pilz-Vergiftungen nur ein ganz kleiner Bruchteil der sich in diesem Jahr wohl auf 50.000 Anrufe besorgter Menschen summierenden Zahl, sagte Stürer. In der Zentrale werde am Limit gearbeitet, die Zahl der Anrufe sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dennoch würden die Mitarbeiter drei Kreuze machen und sich freuen, wenn die Pilzsaison vorbei ist. Gerade bei Pilzen seien die Symptome schwer einzuschätzen. Es könnten Anzeichen einer Unverträglichkeit, aber auch einer lebensbedrohlichen Vergiftung sein. Oftmals wüssten die Menschen nicht mehr genau, was sie gegessen haben. In anderen Fällen, wie beim Knollenblätterpilz, komme die Symptomatik erst mit Stunden Verspätung. Der grüne Knollenblätterpilz ist für die meisten Todesfälle durch eine Pilzvergiftung in Deutschland verantwortlich.