Infos bei Erdbeben: Meldedienst Südwest wird fortgesetzt

Stuttgart Wenn im Südwesten die Erde bebt, werden die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch in Zukunft gemeinsam darüber informieren. Die beiden Bundesländer bekräftigten am Montag, ihre seit 2009 bestehende Zusammenarbeit dauerhaft fortzuführen.

Zuletzt war in Baden-Württemberg am frühen Morgen des 4. Dezember in der Ortenau ein Erdbeben spürbar gewesen. Das Epizentrum lag im Raum Straßburg. Gebebt hatte die Erde in diesem Jahr unter anderem auch auf der Schwäbischen Alb im Zollernalbkreis.