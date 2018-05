später lesen Ingolstadt holt Stürmer Osawe von Kaiserslautern FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der FC Ingolstadt hat Stürmer Osayamen Osawe vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet und damit den dritten Neuzugang für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga verkündet. Der 24 Jahre alte Nigerianer bekommt bei den Oberbayern einen Zweijahresvertrag bis 2020, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab. Osawe hatte in der abgelaufenen Saison fünf Tore und vier Vorlagen für den FCK erzielt, den Abstieg des Traditionsteams aus der Pfalz aber nicht verhindert. Für den in England ausgebildeten Offensivakteur ist Ingolstadt der dritte deutsche Verein nach dem Halleschen FC und den Lauterern. dpa