Initiative: Flughafen Hahn verliert russische Fracht-Airline

Der defizitäre Regionalflughafen Hahn hat nach Angaben einer Bürgerinitiative die russische Frachtfluggesellschaft Air Bridge Cargo verloren. Ihre drei wöchentlichen Flüge in den Hunsrück seien komplett gestrichen worden, teilte die Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn mit. dpa

Seit Juli wickele Air Bridge Cargo vielmehr Frachtflüge über den belgischen Flughafen Lüttich und den Airport Leipzig/Halle ab. Mit dem Flughafen Lüttich habe die russische Airline im Oktober einen langfristigen Vertrag über Frachtflugverkehr abschlossen, „so dass eine Rückkehr zum Hahn unwahrscheinlich sein dürfte“.

Die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH teilte mit: „Wir kommentieren nicht den Geschäftsverlauf einzelner Marktteilnehmer.“ Sie verwies auf steigende Zahlen beim Frachtumschlag im Hunsrück. Im Luftfrachtgeschäft gibt es oft raschere Verlagerungen zwischen Flughäfen als im Passagierbereich.

Die Frankfurter Luftfahrtspezialistin Yvonne Ziegler sagte unterdessen mit Blick auf die Spekulationen um die Zukunft der Passagierfluggesellschaft Ryanair am Airport Hahn, sie glaube momentan eher nicht an deren kompletten Rückzug aus dem Hunsrück. „Ryanair wartet auch Flugzeuge am Flughafen Hahn und der Flughafen hat sehr viel Infrastruktur für den Kunden Ryanair aufgebaut“, erklärte Ziegler. Daher würden sich die Iren einen Verzicht auf den Hahn sicherlich strategisch genau überlegen. „Sie würden mögliche Standortalternativen in Deutschland für sich reduzieren.“

Die Iren selbst hatten kürzlich mitgeteilt, Spekulationen über einen Rückzug vom Hahn nicht zu kommentieren. Der Flughafen wies einen kompletten Rückzug von Ryanair als Unsinn zurück.

