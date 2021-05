Initiative hält an „Klimaentscheid“ in Mainz fest

Mainz Ein Bürgerbegehren für rasche Schritte hin zur Klimaneutralität hat nach eigener Einschätzung die erforderliche Zahl an Unterschriften erreicht. Die Stadt hat rechtliche Einwände gegen einen Bürgerentscheid.

Zum Abschluss der Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren zum Klimaschutz in Mainz zeigt sich die Initiative zuversichtlich, dass sie die angestrebte Unterstützung bei den Bürgern erreicht hat. „Wir sind überzeugt, dass wir weit über die 10 000 Unterschriften kommen, die wir uns als Ziel gesetzt haben“, sagte der Sprecher der Initiative „MainzZero - Klimaentscheid Mainz“, Michael Lengersdorff. Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz sind etwa 8300 Unterschriften erforderlich.

Nach Abschluss der Mitte Januar gestarteten Unterschriftensammlung an diesem Sonntag will die Initiative das Bürgerbegehren am 7. Juni bei der Stadt einreichen. „Das ist ein großer Erfolg, dass wir trotz Corona und oft schlechten Wetters eine so breite Unterstützung gefunden haben“, sagte Lengersdorff.