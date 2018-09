später lesen Inklusion an Schulen kommt laut Studie nicht voran FOTO: Jonas Güttler FOTO: Jonas Güttler Teilen

Twittern

Teilen



Der gemeinsame Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung macht in Rheinland-Pfalz nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung keine Fortschritte. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen an einer besonderen Förderschule ist seit 2008/09 sogar gestiegen - von 3,77 auf 4,01 Prozent im Schuljahr 2016/17. Im Bundesschnitt ging dieser von den Experten als Exklusionsquote bezeichnete Anteil von 4,92 auf 4,34 Prozent zurück, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. dpa