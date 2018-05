Innenminister dringt auf Konzept für Ankerzentren

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu klaren Angaben über die geplanten Asyl- und Abschiebezentren aufgefordert. „Der Bundesinnenminister gibt ein sehr schwaches Bild ab, denn er hat uns bisher null Informationen geliefert“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur. „Die SPD-Innenminister kennen keinerlei Vorstellungen von ihm, deshalb fällt es uns schwer, überhaupt irgendetwas dazu zu sagen. Um es bewerten zu können, erwarten wir ein klar durchdachtes, strukturiertes Konzept in der Verantwortung des Bundes.“ Entsprechend Seehofers Forderungen müsse es eine Bundeseinrichtung sein. dpa

„Die Länder müssen wissen, was er vorhat. Der Bundesinnenminister muss daher liefern“, sagte Lewentz. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag sogenannte Ankerzentren vereinbart. Dabei sollen Flüchtlinge bis zum Abschluss ihrer Asylverfahren in Großunterkünften untergebracht werden. Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lehnt die Einrichtung eines solchen Ankerzentrums ab. Dreyer sieht keinen Bedarf dafür. Die CSU denkt bereits über die Abweisung von Migranten an der Grenze nach, weil das Projekt bisher wenig Fortschritte macht.