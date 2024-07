Grenzkontrollen Innenminister Ebling hält Ende der EM-Kontrollen für richtig

Das Thema Grenzkontrollen nach Osteuropa stehe dagegen wie die Richtlinie für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) für den von der deutschen Innenpolitik klar eingeleiteten Paradigmenwechsel. „Das verändert unsere bisherige Migrationspolitik grundlegend“, betonte Ebling. Die Umsetzung der GEAS-Richtlinie in nationales Recht erfordere in den nächsten Wochen die Änderung von zehn Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien auf Bundesebene. „Das ist einer der Haupthebel, um Migration anders zu steuern, also vor der Einreise zu Asylverfahren an den EU-Außengrenzen zu kommen.“