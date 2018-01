später lesen Innenminister eröffnet Trainingszentrum für Polizisten FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Ob Amoklagen oder Einsätze bei gewalttätigen Auseinandersetzungen - in Zukunft sollen sich die Polizisten in Rheinland-Pfalz unter realistischen Bedingungen auf solche Szenarien vorbereiten können. Dazu hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag ein neues Einsatztrainingszentrum bei Kaiserslautern eröffnet. dpa