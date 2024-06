Kommunen Innenminister im Stadtrat: Ebling will Mandat annehmen

Die SPD war bei der Kommunalwahl in Mainz auf 19,5 Prozent der Stimmen gekommen. Das war Platz drei hinter den Grünen mit 24,8 Prozent und der CDU (23,6). Entsprechend bekommen die Sozialdemokraten zwölf Plätze im neuen Stadtrat. Ebling hatte auf Platz 30 der Liste der Mainzer SPD gestanden, konnte aber am Ende so viele Wählerstimmen auf sich vereinen, dass er auf Rang vier vorrückte. Bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz können Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen auf verschiedene Kandidaten verteilen (panaschieren) oder einem einzelnen Bewerber mehrere geben (kumulieren).