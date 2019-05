später lesen Innenminister Lewentz reist in die USA Teilen

Twittern

Teilen



Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) reist am Samstag zu mehrtägigen politischen Gesprächen in die USA. Im Fokus stehen dabei vor allem die geplanten Investitionen der amerikanischen Streitkräfte in Militärstandorte in Rheinland-Pfalz, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte. dpa