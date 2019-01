später lesen Innenminister und LKA-Präsident zeigen neue Polizeitechnik FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Twittern

Teilen



Dokumentenprüfgeräte sollen gut gefälschte Pässe erkennen und so falsche Identitäten entlarven. In einem Pilotprojekt hat die rheinland-pfälzische Polizei solche Geräte getestet. Die Ergebnisse sowie neue 3D-Techniken zur Aufdeckung von Straftaten stellen Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Präsident des Landeskriminalamts, Johannes Kunz, heute in Mainz vor. dpa