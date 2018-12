später lesen Innenministerium: Breitbandausbau kommt gut voran FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Der Aufbau der flächendeckenden Internetversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde (50 MBit/sec) in Rheinland-Pfalz kommt nach offiziellen Angaben gut voran. Ziel bleibe der Abschluss bis Ende 2020, bekräftigte das Innenministerium in Mainz am Donnerstag. dpa